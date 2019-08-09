"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус взбудоражила сеть соблазнительным снимком.

Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном белье в постели. Отметим, что Асмус добавила к нему подборку ярких хештегов. Среди них — "во бульдогу фортануло", "ничего так рабочая сторона", "пошла в разнос" и другие.

Кристина Асмус Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Поклонники Асмус пришли в восторг от ее нового снимка. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Кристина Асмус Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Кристина Асмус Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нетрезвая Асмус показала, как развлекается утром. Так, в своих Instagram-сториз звезда опубликовала видео, где она в пять утра пила шампанское с горла по дороге домой.

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