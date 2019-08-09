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"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

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Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус взбудоражила сеть соблазнительным снимком.

Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала в откровенном белье в постели. Отметим, что Асмус добавила к нему подборку ярких хештегов. Среди них — "во бульдогу фортануло", "ничего так рабочая сторона", "пошла в разнос" и другие.

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Кристина Асмус

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
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Поклонники Асмус пришли в восторг от ее нового снимка. Они засыпали ее комплиментами.

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото
"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Кристины Асмус, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Соблазнительная Кристина Асмус

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Кристина Асмус продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Кристина Асмус сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Бульдогу фортануло!" Полуголая жена Харламова завела сеть постельным фото

Соблазнительная Кристина Асмус

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нетрезвая Асмус показала, как развлекается утром. Так, в своих Instagram-сториз звезда опубликовала видео, где она в пять утра пила шампанское с горла по дороге домой.

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Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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