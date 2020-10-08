Буланова презентовала песню о "яйцах ехидны и родах животных" и вызвала фурор в сети

Известная российская исполнительница Татьяна Буланова неожиданно записала песню с группой "Электрослабость". Трек получил название "Ехидна" и рассказывает о "животном, которое хочет рожать, а не нести яйца".

Новая композиция Булановой вызвала ажиотаж в сети. Многие пользователи указали на скрытый смысл песни. Видео опубликовано на YouTube-канале "Электрослабости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в комментариях под клипом зрители указали, что трек обладает "острым социальным смыслом" и может привлечь внимание к проблемам современного общества.

"Очень остросоциальная тема затронута! Соцзащита должна оценить. Татьяна – супер, приятно удивлен", – отметили пользователи.

"Такая трогательная песня, я плачу. Сначала подумал, что за бредовый текст, а потом понял, что это мне напомнило парад ЛГБТ, участники которого тоже хотят быть в этом мире", – добавили другие.

Татьяна Буланова презентовала песню о "Ехидне" YouTube (скриншот комментариев)

Пользователи увидели скрытый смысл в песне "Ехидна" Булановой YouTube (скриншот комментариев)

Сама же Буланова, в свою очередь. указала, что никакого скрытого подтекста в композиции нет.

"Я просто как сессионный музыкант, была приглашена и воспринимаю эту песню скорее, как шутку. Никаких серьезных моментов особо нет", – отметила Буланова.

Также предлагаем ознакомиться с текстом песни "Ехидна":

Где-то в далеком лесу тихонечко плачет ехидна,

О, кто же расстроил ее? Отчего же ехидне обидно?

Коала на днях родила, разродилась слониха-подруга,

Кенгуру родила кенгурят – все рожают подряд в округе

Ехидна хочет кричать, хочет тужиться и напрягаться.

Ехидна хочет рожать, а не эти дебильные яйца.

Она пытается планировать, как бы эволюционировать..

Но возможность ее упущена, ехидна – яйцекладущая...

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на концерте Татьяны Булановой развязали массовую драку. Конфликт разгорелся в зрительном зале между двумя женщинами, к которым вскоре подключились и другие присутствующие.