Буйнов с помолодевшей Пугачевой высмеял собственные "похороны". Фото

Российский певец Александр Буйнов высмеял сообщения СМИ о его "похоронах". Артист показал, что в то время, пока о нем пишут подобные новости в сети, он прекрасно проводит время со своей подругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой.

Так, недавно некоторые росСМИ распространили информацию о том, что Буйнов якобы болен раком и уже выбрал себе место на кладбище. Также сообщалось, что 70-летний музыкант дал установки близким по проведению собственных похорон. На личной странице в Instagram Александр высказался по этому поводу.

Певец высмеял новость о своих "похоронах" Instagram Александра Буйнова

"Как-то так... На следующий день после похорон. Отметили воскрешение у Юдашкина. Дай Бог всем вам здоровья, друзья! А вас хоронили когда-нибудь при жизни?" – шутя написал Буйнов.

Также он прикрепил к посту снимок, на котором позирует рядом с Пугачевой в зеленом цветущем саду.

Буйнов с Пугачевой Instagram Александра Буйнова

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Алла Пугачева также поделилась совместным снимком с Буйновым с этой же встречи. Вместе с ними отдыхали дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной и другие. На нем она позировала в зеленом костюме в горошек и скромной прической-хвостом.