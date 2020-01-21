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21 января • обновлено в 11:35
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"Будут вместе": эксперт прочитала язык тела Энистон и Питта

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Известный психолог Джуди Джеймс проанализировала встречу Брэда Питта и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 19 января.

Как передает Daily Mirror, эксперт увидела в поведении актеров сексуальное напряжение, а также намек на скорое возобновление отношений.

"Язык их тела говорит о многом. То, как Брэд хватает ее за запястье, а не за руку, указывает на отсутствие спокойной близости между парой. Этим интимным жестом он пытается расположить Дженнифер к себе. Его улыбка говорит о подлинной теплоте и любви, а взгляд – о страсти", – считает Джуди.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

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По словам психолога, Энистон проверяет намерения Питта.

"Ладонями она касается обеих рук Брэда. Это говорит о том, что девушка использует проверочный жест. Она держит его на расстоянии вытянутой руки, проверяя намерения партнера", – продолжает эксперт.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

Также, по словам Джуди, бывшие супруги снова будут вместе:

"Судьба подталкивает их назад к той же самой романтической линии сюжета, которую они оставили в 2005 году. Брэд и Джен будут вместе, хотя бы потому, что между ними есть невероятная сексуальная химия, которую легко считать по их движениям".

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Брэд Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о своем воссоединении. Во время вручения премии Гильдии актеров США, которая прошла 19 января в Лос-Анджелесе, звезды были замечены за флиртом.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Брэд Питт Дженнифер Энистон
Место
США
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