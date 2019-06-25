"Буду в телевизоре еще больше": Полякова взволновала сеть новым назначением

Украинская певица Оля Полякова, котораяобъявила о своих политических амбициях, будет судьей в новом выпуске вокального проекта "Х-фактор".

Соответствующую информацию артистка предоставила для поклонников на своей странице в Instagram. Шоу стартует 14 сентября.

"С радостью хочу сообщить вам, что я являюсь членом жюри мною обожаемого проекта "Х-фактор"! Увидимся в новом, юбилейном, 10 сезоне! Теперь меня в телевизоре будет еще больше", – рассказала она.

Instagram@polyakovamusic

Полякова опубликовала фото, на котором сидит за судейским столом. Вместе с ней новыми членами жюри проекта стал итальянский тенор Алессандро Сафина, украинский артист Андрей Данилко и поп-дива Настя Каменских (NK).

В комментариях пользователи порадовались, что Полякова будет новым членом жюри на "Х-фактор". Многие обратили внимание, с каким выражением лица сидит Данилко, предположив, что он не очень доволен.

"Наконец-то", "Оля, Вы будете лучшей", "Другие судьи этому не очень рады", "А Винник где? Без него скучно", "Особенно "рад" этому Данилко с Каменских", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Полякова заявила, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

В сети бурно отреагировали на намерение Поляковой. Пользователи даже предположили, кого из украинских звезд можно назначить на важные должности.

Позже артистка рассказала, что идет в политику, потому что нужно что-то менять в стране. Муж ее поддерживает в этом начинании. Также Полякова объявила конкурс на лучшее название партии и даже назвала себя в шутку "служанкой народа". 31 мая она позвала в свою партию ведущую "1+1" Наталью Мосейчук.

Ее решение бурно обсуждалось на украинских телеканалах. Позже она записала гневное обращение к женоненавистникам, объявив им войну.

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