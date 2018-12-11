''Буду любить вечно'': девушка умершего Мельничука тронула сеть прощальным посланием

Возлюбленная молодого украинского актера Тараса Мельничука, который умер в субботу, 8 декабря, растрогала пользователей сети прощальным посланием.

Так, на своей странице в Facebook Ольга написала, что будет любить Тараса вечно и хотела бы многое о нем рассказать, но у нее "совершенно нет на это сил".

"Любимый, Дорогой, мое Солнышко, мое Сокровище, мое Сердце, моя Душа... Благодарю Тебя за все и буду любить вечно! Ты был единственной настоящей любовью, и время с Тобой было самым счастливым!" – трогательно высказалась Ольга.

Также девушка добавила, что у нее остались тысячи совместных фото с любимым и множество воспоминаний, благодаря которым она всегда чувствует его рядом с собой.

"Ты такой красивый... Ты невероятно Красивый Человек. Столько хочется написать, но нет сил. Просто пересматриваю наши моменты и чувствую Тебя рядом", – со скорбью отметила Ольга.

Подписчики поддержали девушку в комментариях и высказали множество теплых слов в ее адрес, а также в адрес покойного Тараса.

"Любовь остается, и она дает силы жить дальше. Держись", – пожелали многие фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодой артист Тарас Мельничук умер в возрасте 27 лет. На протяжении нескольких лет, с 2015 года, актер боролся с острым лейкозом.

Перед своей смертью, Тарас сообщил о том, что состояние его здоровья резко ухудшилось. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что результаты последних анализов показали наличие раковых клеток в костном мозге.