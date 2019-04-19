"Будто выгнали из публичного дома!" Бузову разнесли в сети за провальный наряд

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в топе и лосинах кислотного цвета. Свой образ Бузова дополнила пеньюаром с перьями и туфлями на каблуке.

"Тебе понравилось?" — лаконично прокомментировала свою публикацию Ольга.

Отметим, что поклонники раскритиковали наряд звезды. Они написали, что это полная безвкусица и Бузова "выглядит так, будто ее выгнали с публичного дома".

"Ужасно, будто выгнали из публичного дома", "Где сиськи?", "Наряд напомнил почему-то трансвеститов из Таиланда", "Это перебор", "На транса похожа, наряд не очень. Куда смотрят ваши стилисты?", "Что за чудо в перьях?", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фолловеры Ольги Бузовой обратили внимание на то, как меняется ее грудь. Они заметили, что бюст артистки периодически увеличивается и уменьшается.

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