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Будто одного возраста! Пугачева восхитила сеть трогательным фото с именинником Галкиным

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева трогательно поздравила своего супруга, шоумена Максима Галкина с днем рождения.

Она опубликовала совместную фотографию на своей странице в Instagram, вызвав в сети ажиотаж своей внешностью.

"Мой любимый, с днем рождения", – подписала она под снимком, на котором они оба прекрасно выглядят.

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В комментариях поклонники массово начали писать теплые слова и поздравления, а также заметили, что Пугачева внешне не отстает от молодого супруга, а выглядят они, будто одного возраста.

"Аллочка, как вы шикарно выглядите, Максим вас дополняет. Как вы так похудели", "Какая красивая Алла Борисовна! У Максимаоченьсчастливыеглаза! Сднемрожденья! Будьтевсегдасчастливы", "Какие же Вы красивые. Дай бог Вам и Вашим близким здоровья, мира и благополучия", "Алла нисколько не уступает Максиму внешне, бесподобно шикарна", – восхитились поклонники.

Будто одного возраста! Пугачева восхитила сеть трогательным фото с именинником Галкиным
Будто одного возраста! Пугачева восхитила сеть трогательным фото с именинником Галкиным
Будто одного возраста! Пугачева восхитила сеть трогательным фото с именинником Галкиным

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Instagram@maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили фото замка Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, который находится на Кипре.

Галкин и Пугачева обзавелись недвижимостью на острове Кипр в начале 2018 года. Спустя несколько месяцев после официальной покупки дома, звездная пара получила кипрское гражданство. Позже Пугачева удивила поклонников внешним видом. Она очень резко похудела.

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Персоны
Алла ПугачеваМаксим Галкин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесдень рождения КрасотаНовости России
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