''Будьте людьми'': родившая Тодоренко спровоцировала жаркие споры в сети

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, родившая 5 декабря сына, обеспокоила поклонников молчанием в сети. Отсутствие каких-либо вестей о малыше и маме вызвало жаркие споры среди ее поклонников.

В Instagram артистки появился фрагмент видео с гостьей ее программы "Пятница с Региной", российской актрисой и ведущей Екатериной Варнавой.

Источник: Instagram Регины Тодоренко

"Такое могло случиться только в "Пятнице с Региной"! Мы с Катей Варнавой разучиваем колыбельные для детей", — подписала ролик ведущая (чтобы посмотреть видео, доскрольте текст до конца).

Некоторые подписчики Тодоренко искреннее возмутились, почему она до сих пор молчит о пополнении в семье, выкладывая лишь рабочие материалы.

Источник: Instagram Регины Тодоренко

"Либо это не аккаунт Регины, либо это такое "отношение" к поклонникам", "Ты серьезно? Где инфа про ребенка?", "Регина, ты родила сына! Сделай уже пост про ребенка!" — требовали фолловеры.

Другие же комментаторы встали на защиту новоиспеченной мамы, отметив, что она сама вправе решать, чем делиться с широкой общественностью, а что оставить "за кадром".

Источник: Instagram Регины Тодоренко

"Будьте людьми! Они артисты, они делятся творчеством, а о личной жизни не обязаны никому отчитываться. Видите ли, родила и через 10 минут не отчиталась Оле, Маше, Кате", "Регина с Владом охраняют свое счастье", "Люди такие странные. Выложи Регина пост с малышом на родильном кресте, так сразу же пошли бы комменты типа: "Вот, лучше б ребенком занималась, а не в Инсте сидела, уже "недомать". Не выкладывает ничего — тоже не так", - парировали комментаторы.

Напомним, что первые фото Регины Тодоренко с сыном появились через два дня после появления малыша на свет. 7 декабря журналистам удалось сфотографировать молодую маму, выходящей из московского роддома в сопровождении супруга Влада Топалова и няни.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко рассказала о первом впечатлении от знакомства с ее нынешним мужем Владом Топаловым.