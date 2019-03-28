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"Будет в Венеции": Билык проговорилась о свадьбе Гросу

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Украинская певица Ирина Билык проговорилась о свадьбе своей звездной крестницы Алины Гросу. Она отметила, что праздничное торжество будет в Венеции этим летом.

Известно, что уже 4 года Гросу встречается с парнем по имени Александр. Об этом Билык рассказала в программе "Ранок з Україною".

"Будет в Венеции": Билык проговорилась о свадьбе Гросу
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"Маленькая Алина Гросу уже выросла, она выходит замуж в июне. Свадьба состоится в Венеции, так что мы готовимся. Думаю, у Алины будет два или даже три платья в этот день, потому что ее родная тетя шьет свадебные платья. У тети бизнес не только в Украине, но и за рубежом. Я, кстати, тоже буду на свадьбе Алины в очень красивом платье", – призналась Ирина Билык.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Отметим, что впервые Гросу показала своего избранника только в прошлом году. Кроме того, в своих социальных сетях она не показывает его лицо.

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