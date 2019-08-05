"Будет революция": звезды из РФ выступили против Путина из-за митинга в Москве

В субботу, 3 августа, в Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Множество россиян было задержаны полицией. Популярные музыканты, ведущие и актеры выразили свою поддержку митингующим.
Так, многие высказались на своих страницах в социальной сети Instagram.
"Кажется, Мартин Лютер Кинг сказал, что если вы не допускаете мирную революцию, значит будет революция не мирная. Почему российская власть использует страх? Да потому, что сама напугана. Она не понимает, что делать с этим новым поколением, которое не было произведено на советском конвейере и которое все более склонно, нарушая вековые российские традиции, протестовать, не соглашаться, добиваться своего", - написал Познер.
Можно занять позицию, что, поскольку митинг не был разрешен, его организаторы и участники знали, на что они идут, и получили по заслугам. Этот взгляд имеет сторонников. Можно бы еще сказать, что Навальному и компании такие эксцессы на руку, что они на этом зарабатывают политический капитал. И этот взгляд имеет сторонников. Что касается моего отношения с произошедшему, то скажу так: жестокость, проявленная полицией, была не случайной, уверен, что было дано указание "напугать" недовольных, да так, чтобы они никогда больше не вздумали бы выходить на несанкционированный митинг. В истории России – как царской, так и советской и постсоветской – использование страха в качестве властного средства считалось и считается самым эффективным средством управления обществом. Странно, что власть так и не поняла, что страх в конечном итоге приводит к взрыву. Кажется, Мартин Лютер Кинг сказал, что если вы не допускаете мирную революцию, значит будет революция не мирная. Почему российская власть использует страх? Да потому, что сама напугана. Она не понимает, что делать с этим новым поколением, которое не было произведено на советском конвейере и которое все более склонно, нарушая вековые российские традиции, протестовать, не соглашаться, добиваться своего. Сохранение сквера в Екатеринбурге, дело Голунова – лишь самая вершина айсберга, на самом деле речь идет о мощнейшем движении, которое остановить невозможно. #познер
Юрий Дудь заявил на фестивале в Беларуси, что сейчас происходит "очень важная и стремная движуха".
"Когда такие вещи происходят в нашей стране, артисты всегда делятся на две категории. Первая засовывает язык между булок, вторая продолжает называть вещи своими именами", - сказал ведущий.
Рэпер Фэйс высказался на концерте в Лужниках: "Я все еще и всегда буду за людей...Народ все равно победит".
Музыкант Noize МС записал трек про космонавтов.
Как вам куплет на фиток с @rap_anacondaz? Лёха в детском саду мечтал стать космонавтом В камуфляжном скафандре — со щитом, автоматом, Дубинкой — и бить гуманоидов. Ненавидел мультфильм про кота Леопольда: Гуманоиды — враги, гуманоидам не больно. Гуманоид может выглядеть, как девушка или школьник, Но это наёбка — и только. Лёха подрос. У Лёхи — щетина и бас. Лёха плечист. Лёха рукаст. У Лёхи — приказ, Что на собачий язык переводится: "Фас!" А язык гуманоидов для Лёхи — ин.яз, И всё это значит только одно: Тебе в автозаке — пиздец, маленький пидарас! А хозяева кормят с руки. Хозяева дали жильё. Уже подрастают щенки. "Да, космонавтика — это моё!" — Думает Лёха, снимая свой шлем после смены. Он, как Белка и Стрелка — такой же верный и смелый. Катается в масле, как сыр, шестерёнка системы. Пришельцы хотят сделать из нашей планеты второй пояс астероидов — Стойте, ну-ка сюда, куда вы торопитесь, гуманоиды? Пришельцам — капут. Пришельцы нам врут. Пришельцы свои тянут щупальца к нашей кормушке — а значит, пришельцы умрут! Записано в Тамани, 3.08.2019 г. #лёха #космонавтом #workandtravel #мнеспециальноотведённыхместненадо #makesomenoize
Актер Максим Виторган и Артемий Троицкий дали интервью в ходе самого митинга. По словам бывшего супруга Собчак, радикализм будет возрастать.
Журналистка Ксения Собчак осудила задержание журналистов на акции.
"Ясно лишь одно- власть идет на повышение ставок. Как в покере. All in. Но чует мое сердце ,что фулл хауса там давно уже нет. Так, пара королей и пара шестерок", - написала она.
Знакомьтесь -это Володя Роменский журналист телеканала "Дождь", которого все-таки отпустили сегодня ,после задержания. Зачем сегодня было "винтить" журналиста,не ясно. Почему мой соратник и товарищ по партии ,которую до сих пор не зарегистрировали(!!) ,не революционер,не радикал Дима Гудков в тюрьме и кому от этого лучше и безопасней -тоже непонятно. Ясно лишь одно- власть идет на повышение ставок. Как в покере. All in. Но чует мое сердце ,что фул хауса там давно уже нет. Так, пара королей и пара шестерок... А вот мы все есть. Спасибо Дождю за прекрасный эфир сегодня.
Звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева тоже не осталась в стороне и высказала свое мнение по поводу происходящего.
"Ладно в "честные выборы" сыграть не смогли, но как можно было не отыграть роль "озабоченного гринписовца"? У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления", - написала она.
Видела, что один мой недавний пост разместили в аккаунте либеральных сми. Почитала в комментариях разные мнения о моих словах про "российскую действительность". Обрадовало, что большинство со мной согласны никто не спорит с тем, что в России бескультурье на дорогах и агрессивные полицейские. Я провела в США больше месяца, и это не первая моя поездка туда. Путешествуя по штатам в этом году, я нашла идеальное объяснение тому, что такое "высокий уровень жизни". Москвичи, может быть, представляют о чем я говорю, а вот жителям остальной России придется напрячь фантазию. "Высокий уровень жизни" - это когда в тысячах километров от столицы у пенсионерки есть свой дом, автомобиль, на котором она ездит за покупками в Walmart или пощекотать нервы в Бинго. Более того, иногда ей удается путешествовать. У нас этого не могут позволить не только большинство пенсионеров, но и огромное количество молодых работяг. Обычная кассирша из американского фастфуда может легко раз в месяц водить своего ребёнка в Юниверсал на экскурсию с развлечениями. Примеры можно до бесконечности приводить. Ну вы поняли. Москва - не Россия. И сегодня Москва один из самых комфортных для проживания городов мире. Вот только жалко москвичей и стыдно за агрессивное поведение полиции. Агрессией можно добиться только того же. Не понимаю, зачем это делать, зачем раскачивать лодку? На дворе век социальных сетей, и алогичное поведение людей в форме - главный тренд Инстаграма. Вряд ли все, кто выражал мнение о протестах были сами на акции, но сам факт того, что их это не оставило равнодушным - тревожный звонок. Ладно в "честные выборы" сыграть не смогли, но как можно было не отыграть роль "озабоченного гринписовца"? У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления. А если захотите сказать, что вам что-то не нравится, то вас отпи@дят и арестуют. Вот поэтому и ходим со злыми лицами в аэропорту, тоскуя по доллару за 30. Привет Россия!
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.
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