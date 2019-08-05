"Будет революция": звезды из РФ выступили против Путина из-за митинга в Москве

В субботу, 3 августа, в Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Множество россиян было задержаны полицией. Популярные музыканты, ведущие и актеры выразили свою поддержку митингующим.

Так, многие высказались на своих страницах в социальной сети Instagram.

"Кажется, Мартин Лютер Кинг сказал, что если вы не допускаете мирную революцию, значит будет революция не мирная. Почему российская власть использует страх? Да потому, что сама напугана. Она не понимает, что делать с этим новым поколением, которое не было произведено на советском конвейере и которое все более склонно, нарушая вековые российские традиции, протестовать, не соглашаться, добиваться своего", - написал Познер.

Юрий Дудь заявил на фестивале в Беларуси, что сейчас происходит "очень важная и стремная движуха".

"Когда такие вещи происходят в нашей стране, артисты всегда делятся на две категории. Первая засовывает язык между булок, вторая продолжает называть вещи своими именами", - сказал ведущий.

Рэпер Фэйс высказался на концерте в Лужниках: "Я все еще и всегда буду за людей...Народ все равно победит".

Музыкант Noize МС записал трек про космонавтов.

Актер Максим Виторган и Артемий Троицкий дали интервью в ходе самого митинга. По словам бывшего супруга Собчак, радикализм будет возрастать.

Журналистка Ксения Собчак осудила задержание журналистов на акции.

"Ясно лишь одно- власть идет на повышение ставок. Как в покере. All in. Но чует мое сердце ,что фулл хауса там давно уже нет. Так, пара королей и пара шестерок", - написала она.

Звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева тоже не осталась в стороне и высказала свое мнение по поводу происходящего.

"Ладно в "честные выборы" сыграть не смогли, но как можно было не отыграть роль "озабоченного гринписовца"? У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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