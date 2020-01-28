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28 января • обновлено в 14:23
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Будет на костылях? У дочери Пугачевой случилась беда со здоровьем

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Российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сломала лодыжку.

О травме ноги 48-летняя артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Instagram @orbakaite_k

Новости
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Как пишет сама Орбакайте, травму она получили во время репетиций.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", – поделилась Кристина.

В комментариях поклонники принялись желать певице скорейшего выздоровления:

Будет на костылях? У дочери Пугачевой случилась беда со здоровьем
Будет на костылях? У дочери Пугачевой случилась беда со здоровьем
Будет на костылях? У дочери Пугачевой случилась беда со здоровьем

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева и Кристина Орбакайте вызвали ажиотаж совместным фото. В сети появился кадр, на котором женщины делают селфи без макияжа, показав лица крупными планами.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Орбакайте
Место
Россия
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