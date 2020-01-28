Будет на костылях? У дочери Пугачевой случилась беда со здоровьем

Российская певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сломала лодыжку.
О травме ноги 48-летняя артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Кристина Орбакайте
Instagram @orbakaite_k
Как пишет сама Орбакайте, травму она получили во время репетиций.
"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", – поделилась Кристина.
В комментариях поклонники принялись желать певице скорейшего выздоровления:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Пугачева и Кристина Орбакайте вызвали ажиотаж совместным фото. В сети появился кадр, на котором женщины делают селфи без макияжа, показав лица крупными планами.
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