"Будет, как с Украиной!" Павлиашвили накинулся на протестующих в Грузии из-за России

Грузинский и российский певец Сосо Павлиашвили, который попал в базу украинского "Миротворца", обозвал "сатанизмом" протесты в Грузии из-за России.

Он сравнил массовые акции в стране с "небольшой вспышкой" в комментарии изданию Daily Storm.

"Это сатанизм, чистой воды сатанизм, когда человек говорит про другого плохое только из-за того, что тот не так выглядит или говорит. Это не имеет ничего общего с гуманизмом, демократией или толерантностью. Мы не должны помогать сатане! Так и получилось с Украиной. Кто бы мог подумать, что украинцы и русские будут друг друга ненавидеть! Но придет время, когда это все уляжется", — разразился тирадой Павлиашвили.

Сосо Павлиашвили против антироссийских протестов в Грузии

По его словам, в ситуации виноваты политики и СМИ, которые "нагнетают" ситуацию, потому что в противном случае все должно было закончиться. А России артист посоветовал вообще не обращать внимание на ситуацию в Грузии, чтобы "не было, как с Украиной".

"Обращаюсь к журналистам: прошу, не возбуждайте ненависть в России против Грузии и людей друг против друга. Россия больше, чем страна, понимаете? Подначивают вот этих сумасшедших детей словами об антироссийских настроениях и вопросами о будущем взаимоотношений России и Грузии. Не подначивайте и не обращайте на это внимания! Россия разве должна обращать внимание на выпады каких-то зомбированных детей?! Вы приезжайте в Грузию и сами увидите, как там на самом деле относятся к русским, поговорите там с людьми", – пожаловался он.

В отказе некоторых ресторанов обслуживать русскоговорящих туристов, и кинотеатров, которые не будут ставить фильмы на русском языке, Павлиашвили и вовсе увидел заговор.

Сосо Павлиашвили Instagram@soso_pavliashvili_official

"Возможно, этим людям кто-то платит, может, другие цели, но это не значит, что вы должны опуститься до их уровня. Каким-то людям просто сказали: это наш враг, а это наш друг. Но это ситуация во всем мире присутствует, не только в Грузии. Помните, как на Тверской ходили ребята и выкрикивали нацистские лозунги? Их просто так воспитали. Но где они сейчас?! Это даже не огонь, а вспышка какая-то – спичку зажгли, и все. И мы должны это погасить, а не разжигать", – добавил он, обозвав протесты в Грузии провокацией.

Как писал OBOZREVATEL:

В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

По данным минздрава Грузии, в ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

22 июня в центре Тбилиси (Грузия) у здания парламента 22 июня началась очередная, третья по счету, масштабная протестная акция.

Культовый актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что правительство Грузии заслужило такую реакцию от населения.

А народный артист СССР Олег Басилашвили призвал наладить отношения между странами и помогать друг другу в трудных ситуациях.

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