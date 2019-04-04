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/Люди

"Будем вместе": фанат "Л/ДНР" Охлобыстин сделал очередное заявление об Украине

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Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, который является сторонником террористов "Л/ДНР" и фанатом "русского мира" заявил, что Россия и Украина скоро снова "будут вместе".

Он добавил, что украинцы и русские ничем друг от друга не отличаются. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

"РИА Новости"

"Мы, конечно, с Украиной будем вместе. Мы ничем не отличаемся друг от друга, ну вообще ничем. Этот бардак закончится рано или поздно", — говорит артист.

Ранее Охлобыстин уже высказывался подобным образом. Так, еще в декабре 2018 года он заявил, что украинцы и русские навсегда останутся братьями. При этом скандальный артист добавил, что Украина, как государство, никогда не погибнет — страна просто переживает глобальные изменения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Иван Охлобыстин заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский был прав, когда назвал его и актера Михаила Пореченкова идиотами. Это произошло после того, как российские актеры записали провокационное видео, в котором поддержали Зеленского.

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Севченко Николай
Севченко Николай
Фанатики русского мира очень рады, что есть в Украине избиратели Зеленского. У них очень большие планы на него. Еще чуть-чуть и украинцы сами реализуют мечту России.
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Таки да.Как выяснилось,у нашего народа тоже выявилась лишняя хромосома.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Когда украинец умнеет,он становится русским!
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