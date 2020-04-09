Брюс Уиллис побрил свою дочь налысо во время карантина

Кристина Долматова Люди 23:04, 9.04.2020 Обновлено: 03:14, 10.04.2020

Голливудский актер Брюс Уиллис побрил свою дочь Таллулу налысо во время карантина.

Соответствующее видео 26-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что на кадрах видно, как Таллула едва сдерживает смех и проводит ладонью по обритой голове (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой
Фото: hellomagazine.com
Дочь Брюса Уиллиса Таллула
Фото: instagram/buuski

Пользователи оценили результат преобразования девушки. А также сравнили Таллулу с героиней Солдат Джейн, которую играла ее мать Деми Мур.

"Невероятно", "Боже, это очень круто", "Вы точь-в-точь как ваша мама в ленте "Солдат Джейн", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Дарья Мельникова шокировала поклонников видео, в котором налысо побрила себе голову.

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