Брюнетка с короткой стрижкой: Кароль удивила фанов новым образом

Популярная украинская певица Тина Кароль снялась в фильме "Бывшие", где предстала брюнеткой с короткими волосами.

Так, звезда сыграла роль девушки, которая пытается выстроить отношения с любимым, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней. Отметим, что режиссером кинокартины стал Евгений Баранов, а Кароль — ее главной героиней (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль Фото: joinfo.ua

Тина Кароль в фильме "Бывшие" Скриншот с видео

Тина Кароль в фильме "Бывшие" Скриншот с видео

Тина Кароль в фильме "Бывшие" Скриншот с видео

Тина Кароль в фильме "Бывшие" Скриншот с видео

Поклонники Тины написали, что ее не узнать без красной помады и в черном парике. Однако они восхищенны тем, как певица смогла преобразиться и превосходно сыграть роль.

Тина Кароль в фильме "Бывшие" Скриншот с видео

Тина Кароль в фильме "Бывшие" Скриншот с видео

Тина Кароль в фильме "Бывшие" Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тину Кароль, чья эффектная внешность обсуждается таблоидами не меньше ее творческого достояния, подловили в непривычном образе.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.