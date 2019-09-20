Брюнетка с короткой стрижкой: Кароль удивила фанов новым образом

Популярная украинская певица Тина Кароль снялась в фильме "Бывшие", где предстала брюнеткой с короткими волосами.
Так, звезда сыграла роль девушки, которая пытается выстроить отношения с любимым, но ее никак не отпускают фантомы ее бывших парней. Отметим, что режиссером кинокартины стал Евгений Баранов, а Кароль — ее главной героиней (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Тина Кароль
Фото: joinfo.ua
Тина Кароль в фильме "Бывшие"
Скриншот с видео
Тина Кароль в фильме "Бывшие"
Скриншот с видео
Тина Кароль в фильме "Бывшие"
Скриншот с видео
Тина Кароль в фильме "Бывшие"
Скриншот с видео
Поклонники Тины написали, что ее не узнать без красной помады и в черном парике. Однако они восхищенны тем, как певица смогла преобразиться и превосходно сыграть роль.
Тина Кароль в фильме "Бывшие"
Скриншот с видео
Тина Кароль в фильме "Бывшие"
Скриншот с видео
Тина Кароль в фильме "Бывшие"
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тину Кароль, чья эффектная внешность обсуждается таблоидами не меньше ее творческого достояния, подловили в непривычном образе.
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