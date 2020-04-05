Брухунова рассказала о реакции родителей на свадьбу с 74-летним Петросяном

31-летняя возлюбленная 74-летнего российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, как ее родители отнеслись к их свадьбе.

Так, по словам девушки, они одобрили ее брак с юмористом. Брухунова также отметила, что для родителей, которые безумно любят своего ребенка, любой его выбор будет достойным. Об этом она рассказала в прямом эфире в Instagram, передает Starhit.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Starhit

"Если родители любят своего ребенка, они его принимают любым. Какая разница, какую он выбрал страну проживания, профессию, друзей и мужа. Настоящим родителям не важно, что он выберет. Да, они могут переживать, но примут сторону ребенка, никогда не будут с ним спорить. Я считаю, в этом есть проявление высшей любви на земле – родительской", – заявила Татьяна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова родила ему ребенка. Мальчик появился на свет в одном из медицинских центров Дубая.

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