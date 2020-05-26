Брухунова похвасталась роскошным подарком от 74-летнего Петросяна

Кристина Долматова Люди 07:35, 26.05.2020 Обновлено: 07:36, 26.05.2020

31-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала роскошный подарок, который ей подарил 74-летний возлюбленный.

Так, женщина опубликовала на личной странице в Instagram фото букета ландышей и коробочки ювелирного бренда Tiffani, а в Stories разместила снимок содержимого коробочки – золотого кольца с надписью love.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Фото: Фото: Life.ru
Фото: instagram/bruhunova

Отметим, что кольцо сделано из 18-каратного золота, а его стоимость составляет около 48 тысяч рублей.

Фото: instagram/bruhunova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото со своей молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой.

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