Брухунова похвасталась роскошным подарком от 74-летнего Петросяна

31-летняя жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала роскошный подарок, который ей подарил 74-летний возлюбленный.

Так, женщина опубликовала на личной странице в Instagram фото букета ландышей и коробочки ювелирного бренда Tiffani, а в Stories разместила снимок содержимого коробочки – золотого кольца с надписью love.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова Фото: Фото: Life.ru

Фото: instagram/bruhunova

Отметим, что кольцо сделано из 18-каратного золота, а его стоимость составляет около 48 тысяч рублей.

Фото: instagram/bruhunova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Петросян впервые опубликовал совместное фото со своей молодой женой, 31-летней Татьяной Брухуновой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.