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20 мая • обновлено в 12:38
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"Брухунова один в один!" Степаненко поразила сходством с молодой женой Петросяна

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Российская юмористка Елена Степаненко поделилась архивной фотографией, на которой некоторые поклонники сравнили ее с молодой женой Евгения Петросяна Татьяной Брухуновой.

Соответствующий снимок появился на личной странице артистки в Instagram.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

Instagram @esheneve4er

На фотографии молодая Степаненко позирует в леопардовых лосинах и ярко-желтом джемпере. В таком наряде артистка сидит на кожаном диване.

"Мы – женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: "Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично", – подписала фото Степаненко.

Примечательно, что снимок вызвал бурные обсуждения в комментариях. Более того, несколько пользователей отметили, что Брухунова очень похожа на Степаненко в молодости.

"Брухунова один в один!" Степаненко поразила сходством с молодой женой Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко поразила сходством с молодой женой Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко поразила сходством с молодой женой Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко поразила сходством с молодой женой Петросяна
"Брухунова один в один!" Степаненко поразила сходством с молодой женой Петросяна

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елена Степаненко показала архивное фото в платье без белья.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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