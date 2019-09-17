Бросила ради Зеленского: Мендель рассказала о переменах в личной жизни

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель порвала отношения с мужчиной из-за работы.

В этом она призналась во время интервью изданию Йод.media, уточнив, что не имела возможности уделять этому человеку время из-за занятости.

"Недавно они (отношения) развалились. Так произошло, потому что график пресс-секретаря совершенно не вписывался в представления этого человека о том, какими должны быть отношения. Например, что ты просыпаешься, завтракаешь или идешь на какой-то Круасанчик, и есть какие-то полноценные выходные, можешь уделить человеку целый день. На моей работе такого не может быть", – пояснила она.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский facebook Юлии Мендель

По словам Мендель, у нее на работе случаются такие моменты, когда нужно написать текст посреди ночи, а в выходной день могут вызвать в офис.

"Мне нравится эта работа: я вижу, что у меня есть энергия ее выполнять, мне нравится работа с информацией. Я понимаю, что все-таки информация может нести в себе много того, что изменяет общество и меняет подход к президентству, меняет имидж президента, мой и Офиса в целом. Но в паре было много обид, мы некоторое время пытались быть вместе, но не выдержали. Мы встречались год", – рассказала пресс-секретарь Зеленского.

Сейчас в жизни Мендель кроме работы есть два кота, оставшиеся после неудавшихся отношений. Кошку, которая оказалась беременной, она с парнем подобрала в 2015 году и назвала животное Марусей. Через три дня она родила.

Мендель и ее кот iod.media

"Мы нашли дом для четверых котят, а один осталось у меня. Я назвала его Хулиган с тем намеком, что мог бы и себе найти семью. Они очень милые, хотя мы долго привыкали друг к другу. Так получилось, что с парнем мы расстались, а коты остались со мной", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на первых этапах работы в должности пресс-секретаря президента Мендель успела отличиться скандальными заявлениями. Она выразила мнение, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам. Слова журналистки вызвали бурную реакцию украинцев.

Также Мендель устроила перепалку в сети с журналистами 5 канала, которые упрекнули ее в том, что она предоставила перевод на украинский язык официальных публикаций Зеленского в Twitter.

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