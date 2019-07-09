"Бросила Потапа?" Каменских засветилась в объятиях нового мужчины

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть фотографией с колумбийским певцом Maluma.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в обнимку с артистом.

"Рада приветствовать тебя в Киеве. Ты — непревзойденный артист, который подарил украинцам невероятное шоу наполнено зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление", — прокомментировала публикацию Каменских.

Настя Каменских Фото из Instagram

Настя Каменских и Maluma Фото из Instagram

Отметим, что снимок звезды вызвал ажиотаж и массу вопросов у поклонников.

Свадьба Каменских и Потапа Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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