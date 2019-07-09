"Бросила Потапа?" Каменских засветилась в объятиях нового мужчины

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за Алексея Потапенко (Потапа), взволновала сеть фотографией с колумбийским певцом Maluma.
Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в обнимку с артистом.
"Рада приветствовать тебя в Киеве. Ты — непревзойденный артист, который подарил украинцам невероятное шоу наполнено зажигательной энергетикой, горячими танцами и крутой музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление", — прокомментировала публикацию Каменских.
Настя Каменских
Фото из Instagram
Настя Каменских и Maluma
Фото из Instagram
Отметим, что снимок звезды вызвал ажиотаж и массу вопросов у поклонников.
Свадьба Каменских и Потапа
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
Потап после свадьбы начал делиться эротическими фотографиями голой жены.
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