Украинская певица Ирина Билык призналась, что находясь в браке с шоуменом Дмитрией Коляденко, чувствовала, что "может умереть от его рук".

Так, артистка прожила в гражданском браке с Коляденко почти 5 лет. За это время он часто устраивал ей скандалы из-за ревности. По словам Билык, их ссоры иногда происходили "с ножами и ножницами". И в какой-то момент она поняла, что так дальше продолжаться не может, поэтому и рассталась с ним. Об этом певица рассказала во время интервью для документального проекта, снятого в честь ее 50-летия, под названием "Ирина Билык. 5:0" (видео смотрите ниже).

Ирина Билык Скриншот с видео

"Дима захотел самостоятельно стать звездой. Что-то началось, он ревновал меня к публике в то время. Было много скандалов. Самое страшное, что последние происходили уже с ножами, ножницами... Мне как-то мой первый муж Юра Никитин сказал: "В следующий раз он тебя убьет". Вот тогда уже это был 5-й или 6-й раз с этим ножом. И не просто ножи... Это разбивались полностью квартиры с новым ремонтом. Все, что было в доме разбивалось и резалось ножами. Вот когда это было в последний раз, я почувствовала, что моя смерть с его рук может быть очень близко. Я просто сделала очень талантливый шаг: я закрыла дверь, а он стоял внизу и кричал, что себя убьет. А я просто собрала все его вещи в сумку и сбросила с балкона. И сказала, что он больше сюда не войдет", – поделилась Билык.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко Фото: rbc.ua

Отметим, что для документального проекта снялся и Дмитрий Коляденко. В своем интервью он рассказал, что был очень влюблен в Билык. Поэтому и вел себя таким образом.

Дмитрий Коляденко Скриншот с видео

"Я считаю, что это болезнь. Я в тот момент не то, что приболел – я конкретно заболел огромной любовью, которая превратилась в ужас. Я резал картины и извинялся, резал платья – извинялся, заклеивал косметику суперклеем – бежал покупать новую, выкидывал диваны с 13-го этажа – извинялся. Это ужасно! Потом брал телефоны. Читал, ломал их. Я такого не видел даже в триллерах, это сценарий для ужастика. Я себя не оправдываю, я был таким", – признался Коляденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык раскрыла жуткие детали личной жизни, рассказав, что один из ее мужей, шоумен Дмитрий Коляденко жестко ее избивал.