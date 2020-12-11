Бритни Спирс выпустила песню с легендарными Backstreet Boys

София Ковнир Люди 12:21, 11.12.2020 Обновлено: 12:24, 11.12.2020

Американская певица Бритни Спирс записала дуэт с легендарной группой Backstreet Boys. Композицию под названием "Matches" знаменитость представила к своему 39-летию.

По словам артистки, она очень надеется, что новый трек понравится ее поклонникам. Соответствующий пост Спирс написала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, Бритни Спирс – обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно популярной.

  • Ранее Бритни Спирс заявила, что боится своего отца и поэтому не будет давать концерты, пока он имеет над ней власть.

  • Также судья Верховного суда из Лос-Анджелеса отказала певице в ее просьбе отстранить отца Джейми Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 12 лет.

Бритни Спирс
mfm station

Backstreet Boys – американская музыкальная группа, которая является первой после Sade, девять альбомов которых стартовали в десятке хит-парада альбомов в США.

Backstreet Boys
Звуки.Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс после длительного перерыва выпустила неизданный трек под названием "Swimming In The Stars".

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

В сети показали кадры из покрытого льдом Киева. Видео

"Квартал 95" запланировал концерт в период локдауна: поклонники раскупают билеты

В Украине хотят сделать вакцину от COVID-19 бесплатной для всех

На Донбассе умер командир террористов "ДНР" из базы "Миротворца"

Время тяжелое, но нашим защитникам в ледяных окопах намного тяжелее