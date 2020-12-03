Бритни Спирс выпустила новую песню после длительного перерыва. Видео

Юля Ухина Люди 17:16, 3.12.2020 Обновлено: 18:38, 3.12.2020

Американская певица Бритни Спирс после длительного перерыва выпустила ранее неизданный трек под названием Swimming In The Stars.

Соответствующая композиция была опубликована на официальном YouTube-канале Бритни. Она войдет в переизданный альбом Glory, который увидит свет 4 декабря. К слову, трек должен был выйти еще в 2016 году (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Лимитированный расширенный альбом также будет состоять из других треков и изображений, которые не были включены в оригинальный релиз. Известно, что в новую версию также войдет композиция Mood Ring, записанная вместе с Backstreet Boys.

Бритни Спирс представила песню Swimming In The Stars
Associated Press

Напомним, альбом Glory вышел в 2016 году и стал девятым альбомом Бритни Спирс. В лонгплей вошли 12 композиций. Пластинка дебютировала с третьей строчки в чарте Billboard 200 с недельными продажами в 111 тыс. копий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бритни Спирс заявила, что боится своего отца и поэтому не будет давать концерты, пока он имеет над ней власть.

Ранее судья Верховного суда из Лос-Анджелеса отказала певице в ее просьбе отстранить отца Джейми Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 12 лет.

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