Бритни Спирс встревожила фанатов загадочными танцами в бикини. Видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс уже который месяц продолжает "пугать" поклонников странными видео эротических танцев.

Так, на этот раз 38-летняя знаменитость опубликовала ролик, на котором двигалась под песню Мадонны Justify My Love. Артистка была одета в бикини, состоящего из красного топа и черных маленьких трусов. Видео появилось на личной странице в Instagram певицы, однако вскоре она его удалила (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Бритни Спирс напугала поклонников странными танцами коллаж

Под другими публикациями певицы поклонники выразили беспокойство относительно ее психического здоровья, из-за странных движений и мимики на последнем видео.

"Бритни, ты в порядке?", "Твои видео – самые странные вещи на свете", "Ты нас пугаешь. У тебя все нормально?", "Она сходит с ума", "Ее накачали наркотиками. Отправьте это в полицию", "Куда смотрит ее семья… Она явно не в порядке и продолжает публиковать такое. А потом еще удаляет", "Мертвые глаза. Пустота во взгляде и грусть", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать Бритни Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса (США), чтобы контролировать финансы дочери.