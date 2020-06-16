Бритни Спирс с новой прической показала фигуру в бикини. Фото

Люди 09:59, 16.06.2020

Американская певица Бритни Спирс сообщила о том, что изменила прическу и показала, как ее тело выглядит в бикини.

Фото, которые высоко оценили фанаты звезды, Бритни опубликовала в Instagram.

"Я наконец это сделала! Отрезала челку", – подписала она снимки.

Бритни Спирс
Instagram Бритни Спирс
Бритни Спирс
Instagram Бритни Спирс

27-летний возлюбленный Бритни, фитнес-инструктор Сэм Асгари устроил флешмоб, написав под фото: "Сколько людей в комментариях скажет "королева челок!".

Пользователи сети поддержали замысел бойфренда звезды и написали, что Бритни – королева.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бритни Спирс "побила" мировой рекорд Усэйна Болта.

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