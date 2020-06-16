Американская певица Бритни Спирс сообщила о том, что изменила прическу и показала, как ее тело выглядит в бикини.

Фото, которые высоко оценили фанаты звезды, Бритни опубликовала в Instagram.

"Я наконец это сделала! Отрезала челку", – подписала она снимки.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

27-летний возлюбленный Бритни, фитнес-инструктор Сэм Асгари устроил флешмоб, написав под фото: "Сколько людей в комментариях скажет "королева челок!".

Пользователи сети поддержали замысел бойфренда звезды и написали, что Бритни – королева.

Бритни Спирс с новой прической показала фигуру в бикини. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бритни Спирс "побила" мировой рекорд Усэйна Болта.