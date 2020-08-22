Бритни Спирс проиграла суд по опекунству

38-летняя Бритни Спирс, которая хотела лишить своего отца права опеки над ней, проиграла в суде.

На закрытом от прессы заседании решили, что Джеймс Спирс останется опекуном дочери до февраля 2021 года, пишет Сплетник.

Певица хотела видеть своим постоянным опекуном помощницу Джоди Монтгомери, которой ее отец временно передал право опеки. Адвокаты знаменитости также хотели лишить его возможности распоряжаться всеми финансами артистки, но пока им в этом отказали.

Бритни Спирс с отцом profile.ru

Напомним, Джеймс Спирс стал опекуном дочери в 2008 году после того, как она пережила нервный срыв из-за развода с Кевином Федерлайном. Кроме того, суд разрешил ему получать с доходов дочери 130 тысяч долларов (3,5 млн гривен) ежегодно за опеку. В 2019 году Джеймс временно передал право опеки Монтгомери.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать Бритни Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса (США), чтобы контролировать финансы дочери.