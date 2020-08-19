Бритни Спирс обратилась в суд из-за отца-опекуна

Ольга Веркалец Люди 13:46, 19.08.2020

38-летняя певица Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы отказаться от опеки отца Джейми Спирса и запретить ему распоряжаться ее имуществом.

Об этом сообщает The Independent. Напомним, отец взял опеку над дочерью в 2008 году после того, как она пережила нервный срыв из-за развода с Кевином Федерлайном. В 2019 году он временно передал право опеки над звездой ее помощнице Джоди Монтгомери.

"Бритни решительно против возвращения Джейми в статусе опекуна. Она хочет, чтобы назначение мисс Монтгомери в роли опекуна стало постоянным", – рассказал представитель Бритни.

Джоди Монтгомери была временным опекуном Бритни
Сплетник

Также поп-знаменитость хочет, чтобы в дальнейшем распоряжаться ее имуществом был вправе не отец, а банк. Однако адвокаты певицы предположили, что Джейми Спирс не допустит этого.

Бритни Спирс с отцом
Сплетник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать Бритни Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса (США), чтобы контролировать финансы дочери.

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