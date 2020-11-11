Бритни Спирс отказалась петь из-за своего отца: стали известны подробности

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что боится своего отца и поэтому не будет давать концерты, пока он имеет над ней власть.

Так, судья Верховного суда из Лос-Анджелеса отказала певице в ее просьбе отстранить отца Джейми Спирса от опеки над ней, которая продолжается уже 12 лет, пишет "The Guardian".

Как стало известно, судья Бренда Пенни отказала Бритни Спирс в ее просьбе отстранить отца, который контролирует ее жизнь и карьеру. Также судья отметила, что рассмотрит все возможные ходатайства о приостановлении или отмене опеки, которые адвокат певицы планирует подать.

"Моя клиентка сообщила мне, что боится отца. Она не выйдет на сцену, пока он управляет ее карьерой", – сообщил адвокат звезды.

Напомним, отец Бритни взял опеку над дочерью в 2008 году после того, как она пережила нервный срыв из-за развода с Кевином Федерлайном. В 2019 году он временно передал право опеки над звездой ее помощнице Джоди Монтгомери.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская поп-исполнительница Бритни Спирс уже который месяц продолжает "пугать" поклонников странными видео эротических танцев.