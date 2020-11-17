Бритни Спирс, Ани Лорак и Деми Мур: звездные красотки, которые пострадали от мужей-абьюзеров

Не новость, что многие звездные пары расстаются со скандалами, судами и дележкой имущества. Однако, и звездные красавицы тоже плачут, попадая в "ловушку" к альфонсам, абьюзерам и изменщикам.

Как Хизер Локлир выбиралась из депрессии после измены мужа с лучшей подругой, как Бритни Спирс боролась с мужем-альфонсом и о двух одиозных мужьях Джей Ло – читайте на OBOZREVATEL.

Брак этих двух голливудских звезд, который они заключили в 2005 году, стал сенсацией. Желтая пресса то и дело "ловила" парочку во всех публичных местах, ставили ставки, родит ли Мур наследника Кутчеру и особенно обсуждали отношение экс-супруга актрисы – Брюса Уиллиса, к этой паре. Однако, всем назло, супруги были счастливы и любовь не поддавалась сомнениям в течение семи лет брака.

Все рассыпалось, как карточный домик, в 2011 году – именно тогда многочисленные сообщения прессы об изменах Кутчера, оказались правдой. Актера ловили с актрисами, моделями, а Деми Мур на все закрывала глаза. Точку звезда "Стриптиза" поставила 17 октября 2011 года, подав на развод, который растянулся на два года.

Ударом для звезды стало то, что Кутчер, не дожидаясь развода, закрутил роман с Милой Кунис, на которой впоследствии женился и стал отцом. А Деми Мур до сих пор не может отойти после развода.

Хизер Локлир и Ричи Самбора

Актрисе Хизер Локлир брак с гитаристом группы Bon Jovi Ричи Самбора едва не стоил душевного состояния, карьеры и даже жизни. Бурный роман закончился свадьбой и браком длиной 11 лет, а также рождением дочери. Гром грянул в 2005 году – тогда Локлир, не выдержав постоянных измен супруга и интрижек, подала на развод. Однако, подлости, на которую решился Самбора, никто не ожидал.

Так, не дожидаясь расторжения брака, Самбора закрутил роман с близкой подругой Хизер – Дениз Ричардс. Параллельно мужчина попытался отсудить у супруги дочь Аву. Предательство мужа и подруги привели к жуткой депрессии, из которой актриса не могла выбраться больше двух лет, а в марте 2008 года попыталась покончить с собой. Спас ее сосед, случайно зашедший в дом. Тогда актриса провела в реабилитационной клинике четыре недели. В 2012 ее вновь госпитализировали с передозировкой алкоголя и наркотиков. К счастью, в 2014 году Локлир заявила, что больше "баловаться" веществами не будет и с тех пор ни разу не попадала в подобные ситуации.

Кристина Агилера и Джордан Брэтман

Кристина Агилера вышла замуж за Джордана Брэтмана еще совсем юной. Брак казался спокойным, даже пресса не могла найти информацию для сплетен. В семье родился сын, певица и продюсер прекрасно ладили, поэтому интервью Агилеры в 2010 году было настоящим шоком. Выяснилось, что Брэтман неоднократно поднимал руку на нее, ругался грязными словами и унижал ее.

Спустя пять лет подобных отношений, Агилера подала в суд и развелась с продюсером, хотя еще несколько месяцев супруги делили опеку над общим сыном Максом. Однако, затем Брэтман пошел на мировую и сейчас они с Агилерой прекрасно ладят.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Если спросить – кого из мужей звездных див вы считаете наиболее мерзким и подлым, многие вспомнят экс-супруга принцессы поп-музыки Бритни Спирс – Кевина Федерлайна. Брак певицы и музыканта начинался как сказка – в августе 2004 года они поженились на закрытой церемонии, куда пригласили всего 30 человек.

Один за другим в семье родились сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс, но затем в отношениях начался кошмар. Спирс неоднократно ловили в неадекватном состоянии, затем стало известно о пристрастии певицы к наркотикам. Спустя три года брака певица сама подала на развод с Федерлайном и пустилась во все тяжкие: побрилась налысо, подралась с прессой, водила авто в нетрезвом виде.

Экс-муж певицы подал на нее в суд за право опеки над детьми, затребовав себе огромные алименты. Спирс на год прекратила выступления и практически исчезла с радаров СМИ. Поговаривали, что звезда лечится в реабилитационной клинике. В это время ранее никому неизвестный танцор и музыкант Федерлайн стал настоящей звездой: ходил по всем телеканалам, раздавая интервью и рассказывая, какой плохой матерью была его экс-супруга, мусолил грязное белье семьи и настаивал, что он сможет заменить мать сыновьям. При этом, Федерлайн намеревался не только отобрать детей, но и часть состояния поп-принцессы, а также требовал, чтобы его экс-супруга приобрела для него и детей дом!

Но жизнь все расставила по своим местам. Спирс, пройдя курс реабилитации, вцепилась в детей мертвой хваткой, отвоевав опеку над ними при условии надзора своего отца, а также вновь стала записывать музыку и публично извинилась за свое поведение. Окончательно любовь своих поклонников певица вернула, дав интервью Опре Уинфри, где произнесла свою легендарную фразу: "Дети – вот моя религия".

Кстати, Федерлайн пытался вначале отвоевать детей, затем подал на раздел имущества (что ему не удалось, так как все было куплено до брака с ним), а когда Спирс выплатила ему отступные – мгновенно отступился и от опеки над сыновьями. Кроме того, пытался шантажировать бывшую жену тем, что выложит в открытый доступ ее откровенные фото и видео, но этого, к счастью, не произошло. В 2016, когда, видимо, деньги, полученные от Спирс, кончились, Федерлайн стал продавать на аукционе личные вещи знаменитости, их общие фото и даже – фотографии детей.

Кстати, о звездах, чьи интимные фото и видео были слиты в Интернет, мы рассказывали ранее.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони / Оджани Ноа

О мужчинах Джей Ло можно сказать "один другого краше". Звезда пережила восемь бурных романов, некоторые из них даже заканчивались свадьбой. Были и разочарования, с кем-то из мужчин певица рассталась друзьями, кто-то, как Бен Аффлек, разбил ее сердце, но настоящее отвращение у фанатов звезды вызвали лишь двое спутников артистки.

Так, первым был Оджани Ноа – обаятельный кубинец быстро привлек к себе Джей Ло, пара поженилась в феврале 1997 года, но уже в январе 1998 рассталась из-за разногласий. Правда, Ноа остался работать администратором в ресторане экс-супруги, пока в 2002 та не уволила его по причине ненадежности. В отместку, бывший возлюбленный угрожал певице тем, что сольет в Интернет видео и фото, на которых запечатлена Лопес в откровенных позах. Стоимость пленки он оценил в пять миллионов долларов, но в итоге получил только иск от юристов Джей Ло и судебное решение о запрете на публикацию.

Второй мужчина в жизни Джей Ло, который так и не стал любимцем ее фанатов, был певец Марк Энтони, с которым она заключила брак в июне 2004 года. В феврале 2008 года у них родились двойняшки Макс и Эмма, но затем в прессу стали просачиваться регулярные слухи о ссорах и разводе. Сама Дженнифер объяснила свое решение о разводе так:

"У меня никогда не было синяка под глазом или распухшей губы, но у меня были отношения, где я чувствовала на себе какое-то насилие в той или иной форме: мысленное, эмоциональное, вербальное…".

Кроме того, спустя месяц после объявления о расставании, в прессу просочились сведения, что Энтони долгое время жил за счет звездной певицы, что ей также не нравилось.

Ани Лорак в вопросе мужчин можно назвать "украинской Джей Ло". Как Джей Ло, после многолетних предательств и ссор, нашла семейный уют в паре с Алексом Родригезом, так и Ани Лорак, после всех болезненных расставаний, сейчас наслаждается счастьем с Егором Глебом.

Однако, задолго до этого, 13-летняя Ани Лорак, после победы в конкурсе "Первоцвет" познакомилась с продюсером Юрием Фалесой, разница с которым у нее составляла 17 лет. Несмотря на это, спустя год между 14-летней девочкой и продюсером завязался роман, сам Фалеса без стеснения рассказывает о первом постельном опыте своей подопечной:

"Это было что-то неправильное такое, спонтанное, потому что это было впервые... Это было не совсем сказать, чтобы сильно приятно... Желание, которое в течение года держится, оно выплеснулось, этого нельзя расценить с чувствами и ощущениями - оргазма. Это случилось, наконец".

Творческий и рабочий союз продлился больше десяти лет – до 2005 года, после чего Лорак ушла в сольное плаванье. Говорят, причиной разрыва было то, что певица влюбилась в футболиста Сергея Реброва, но СМИ неоднократно рассказывали, что Фалеса мог распустить руки в адрес своей подопечной. Кроме того, "отпускал" он певицу с большими финансовыми потерями для нее, а также судился за право исполнения ею песен. Сейчас продюсер не вызывает симпатий потому, что комментирует любые поступки своей экс-подруги и рассказывает интимные подробности ее жизни.

Второй мужчина в жизни Ани Лорак – турок и бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поначалу воспринимался, как "заморский" принц из сказки. Их свадьба в Анталии точно напоминала кадры из "Золушки", рождение дочери Сони укрепило их союз. Вместе пара прожила девять лет. Гром прогремел в 2018 году, когда Налчаджиоглу поймали в одном из ресторанов Киева в объятиях светской львицы Яны Беляевой. Видео измены распространилось в соцсетях с бешеной скоростью, но Ани Лорак хранила стойкое молчание. Налчаджиоглу извинялся в соцсетях, постил трогательные признания дочери и жене, но это не помогло – в январе 2019 года пара тихо и без шума развелась, мирно поделив имущество и опеку над дочерью. Однако, с тех пор, они практически не общаются.

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