Бритни Спирс – 39: как менялась певица на протяжении карьеры. Фото

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс в среду, 2 декабря, празднует свой день рождения. Ей исполнилось 39 лет.

Знаменитость громко заявила о себе в начале нулевых, ее клипы крутили на всех музыкальных каналах, а девушки пытались подражать стилю Спирс. За годы популярности жизнь артистки кардинально изменилась – от самой высокооплачиваемой певицы до пациентки реабилитационного центра. Бритни долгие годы лечилась от наркотической зависимости. В день рождения звезды OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Бритни Спирс выглядела на пике своей карьеры и как она изменилась с тех пор.

Слава свалились на голову Спирс в 1999 году, когда вышел ее дебютный альбом Baby One More Time. Он стал 15-кратным платиновым и на сегодняшний день является самым успешным альбомом певицы.

В мае 2000 года вышла вторая пластинка Бритни Спирс Oops! I Did It Again. Альбом дебютировал на 1-м месте в США с продажами 1,3 миллионов копий в первую неделю, что явилось абсолютным рекордом, который долгое время никто не мог побить. Затем она выпустила альбомы Britney и In the Zone, за последний из которых была удостоена премии "Грэмми".

Однако личная жизнь Спирс и ее эмоциональное состояние с каждым годом ухудшались. В июле 2004 года, спустя три месяца после знакомства, певица объявила о помолвке с Кевином Федерлайном, а уже 18 сентября они поженились. В 2006-м Бритни подала на развод с Федерлайном.

Через год весь мир узнал, что певица употребляет наркотики и алкоголь, ездит без прав. Опеку над их общими детьми получил Кевин, а когда артистка отказалась добровольно отдать сыновей, ее отправили на обследование в медицинский центр.

В 2007-м западная пресса писала, как Бритни регулярно покидала клинику, в которой лечилась от зависимости. Однажды побег закончился походом в парикмахерскую, где Спирс обрила голову.

В 2008-м звезда угодила в психиатрическое отделение, где ее признали временно недееспособной. По решению суда опекуном Спирс стал ее папа Джеймс.

Несмотря на депрессию, певица все-таки вернулась на сцену с синглом Piece of Me. В 2011 году вышла еще одна ее пластинка Femme Fatale. В мае 2012 года Спирс стала судьей второго сезона американской версии шоу The X Factor. Еще через год – работала над своим восьмым студийным альбомом под названием Britney Jean.

8 января 2014 года на 40-й церемонии вручения премии People’s Choice Awards, проходившей в Лос-Анджелесе, певица победила в номинации "Любимый поп-исполнитель". Последующие два года активно выступала и записывала новый альбом Glory.

В январе 2017 года Бритни Спирс победила во всех четырех номинациях на 43-й премии People's Choice Awards.

4 января 2019 года Спирс объявила о бессрочном перерыве в работе и отмене своего запланированного шоу в Лас-Вегасе после того, как ее отец Джейми Спирс перенес разрыв толстой кишки. В том же месяце Бритни Спирс поступила в психиатрическое учреждение из-за стресса от болезни отца.

В то же время в подкасте под названием Britney’s Gram утверждалось, что Джейми Спирс отменил запланированное шоу из-за отказа Спирс принимать лекарства, что он держал ее в учреждении против ее воли с января 2019 года после того, как она нарушила правило о запрете вождения, и что ее опекунство первоначально должно было закончиться в 2009 году.

К слову, Бритни Спирс в 2019 году обращалась в суд, чтобы отказаться от опеки отца Джейми Спирса и запретить ему распоряжаться ее имуществом, однако проиграла дело. На закрытом от прессы заседании решили, что Джеймс Спирс останется опекуном дочери до февраля 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мать Бритни Спирс подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса (США), чтобы контролировать финансы дочери.