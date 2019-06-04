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Британская сценаристка возмутилась отсутствием чернокожих актеров в сериале "Чернобыль" от HBO

1.9тЧитать материал на украинском

Британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась тем фактом, что в сериале "Чернобыль" от HBO нет темнокожих актеров.

Так, об этом она написала в своем микроблоге. "Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль… я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?", — написала Свит.

Британская сценаристка возмутилась отсутствием чернокожих актеров в сериале "Чернобыль" от HBO

Кадр из сериала "Чернобыль" от НВО

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Кроме того, сценаристка заявила, что создатели сериала делают вид, что чернокожих людей не существует.

"В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в "Чернобыле“. Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует", — добавила она.

Британская сценаристка возмутилась отсутствием чернокожих актеров в сериале "Чернобыль" от HBO

Кадр из "Чернобыля"

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