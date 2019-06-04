Британская сценаристка возмутилась отсутствием чернокожих актеров в сериале "Чернобыль" от HBO

Британская сценаристка Карла Мари Свит возмутилась тем фактом, что в сериале "Чернобыль" от HBO нет темнокожих актеров.

Так, об этом она написала в своем микроблоге. "Посмотрела два эпизода "Чернобыля", очень хорошо! Только есть одна мысль… я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих людей?", — написала Свит.

Кадр из сериала "Чернобыль" от НВО

Кроме того, сценаристка заявила, что создатели сериала делают вид, что чернокожих людей не существует.

"В стране столько прекрасных темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в "Чернобыле“. Я просто разочарована тем, что очередное популярное шоу с огромным актерским составом делает вид, как будто их не существует", — добавила она.

Кадр из "Чернобыля"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первая серия сериала "Чернобыль" вышла 6 мая 2019. Далее эпизоды выходили по понедельникам. Всего в сериале будет 5 серий.

Выход четвертой серии спровоцировал ряд скандалов, в частности, в России взбесились из-за правды HBO о Голодоморе в "Чернобыле".

Также картину назвали "фильмом о спасении шкур, а не душ" и уличили в многочисленных киноляпах и вранье.

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