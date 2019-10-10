Британская "копия" Кардашьян без белья позировала в прозрачном платье: горячие кадры

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взволновала сеть очень пикантным снимком.

Звезда позировала в платье, которое не было видно с первого раза – сетка, натянутая на тело, которое было облачено лишь в тоненькие стринги. Соответствующие фотографии она обнародовала на своей странице в Instagram.

Таким образом, Роуз предстала перед фанатами практически полностью обнаженной. Объемную грудь модель прикрывала руками, лежа на животе и распустив волосы.

Деми Роуз в прозрачном платье instagram/demirosemawby

Откровенный образ дополнил макияж, выполненный в тонах телесного цвета: подводка и коричневая помада, а украшением послужили квадратные серьги. "Ангельская энергия", – подписала звезда.

Деми Роуз в прозрачном платье без белья instagram/demirosemawby

Деми Роуз в без белья instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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