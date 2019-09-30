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1 октября • обновлено в 04:06
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Британская "копия" Ким Кардашьян показала огромную грудь: фото

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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, показала фанатам очередное пикантное фото. На нем она позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

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Major glow up pending... 🌞

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Отметим, звезда часто радует своих поклонников пикантными снимками.

♥️♠️♥️

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

🌴✨ @lolo_creativ

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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Персона
Деми Роуз
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