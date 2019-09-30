Британская "копия" Ким Кардашьян показала огромную грудь: фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, показала фанатам очередное пикантное фото. На нем она позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Деми Роуз

Отметим, звезда часто радует своих поклонников пикантными снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На видео девушка соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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