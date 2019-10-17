"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине

Британская рок-группа Uriah Heep объявила о концертах в Киеве и Минске, но в анонсе назвала Украину и Беларусь частью Российской Федерации.

Об этом свидетельствует пост в официальном сообществе музыкантов в Facebook. "Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля — Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля — Минск, Беларусь, Prime Hall", — сказано в сообщении.

Группа Uriah Heep Фото: sova.ponominalu.ru

Фото из Facebook

В результате в сети разгорелся скандал. Комментаторы обратили внимание администраторов страницы на ошибку и указали, что у них проблемы с географией.

"Мне кажется, этим музыкантам и их менеджменту надо объяснить, что Киев — это не Russia Federation. Всегда удивляет человеческая ограниченность. И это не о том, интересная им Украину или нет. Это о знании школьной программы географии и истории", "Гулять, так гулять! Пусть возвращаются в русские Рига, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Алматы....", "Жаловаться на них надо. Разжигают межнациональную рознь в сети", "Эй, поменяйте ошибку. Это ужасно. Украина — независимая страна, как и Беларусь. Это оскорбительно для ваших поклонников и других пользователей", — написали люди.

Отметим, что вскоре администраторы страницы отреагировал на комментарии и исправил ошибку в посте.

Фото из Facebook

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