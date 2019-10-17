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17 октября • обновлено в 13:01
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"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине

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Британская рок-группа Uriah Heep объявила о концертах в Киеве и Минске, но в анонсе назвала Украину и Беларусь частью Российской Федерации.

Об этом свидетельствует пост в официальном сообществе музыкантов в Facebook. "Еще две даты объявлены в Российской Федерации. Пятница, 7 февраля — Киев, Украина, МЦКИ. Суббота, 8 февраля — Минск, Беларусь, Prime Hall", — сказано в сообщении.

Группа Uriah Heep

Группа Uriah Heep

Фото: sova.ponominalu.ru

"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине

Фото из Facebook

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В результате в сети разгорелся скандал. Комментаторы обратили внимание администраторов страницы на ошибку и указали, что у них проблемы с географией.

"Мне кажется, этим музыкантам и их менеджменту надо объяснить, что Киев — это не Russia Federation. Всегда удивляет человеческая ограниченность. И это не о том, интересная им Украину или нет. Это о знании школьной программы географии и истории", "Гулять, так гулять! Пусть возвращаются в русские Рига, Вильнюс, Таллин, Баку, Ереван, Алматы....", "Жаловаться на них надо. Разжигают межнациональную рознь в сети", "Эй, поменяйте ошибку. Это ужасно. Украина независимая страна, как и Беларусь. Это оскорбительно для ваших поклонников и других пользователей", — написали люди.

"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине
"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине
"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине
"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине

Отметим, что вскоре администраторы страницы отреагировал на комментарии и исправил ошибку в посте.

"Киев — не Россия!" Популярная британская группа опозорилась с концертом в Украине

Фото из Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковскиснялась на обложку для модного глянца Bazaar-Украина. Она опубликовала фото в своих соцсетях и вызвала гнев пользователей, написав, что позировала для российского издания.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Uriah heep просто что-то знают :) троллинг
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Афанасьев Алексей, теперь можешь смеяться.
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