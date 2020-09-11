Британская группа Gorillaz спела о Беларуси, президенте и "отключенной молодежи"

Юля Ухина Люди 15:41, 11.09.2020 Обновлено: 16:42, 11.09.2020

Всемирно известная британская группа Gorillaz выпустила клип на песню Strange Times, где есть упоминание о Беларуси.

Композицию коллектив записал совместно с фронтменом The Cure Робертом Смитом. В ней упоминается о "странном эхе из Беларуси", где власть вешает ярлыки на "отключенную молодежь". Премьера клипа и песни состоялась на YouTube-канале Gorillaz (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Далеко-далеко я слышу, как кто-то там поет. Я мчусь сквозь лес, странные отголоски Беларуси, где президенты вешают ярлыки на отключенную молодежь. О чем бы вы мечтали? Никаких игр в школе, никаких прыжков в воду", – говориться в тексте песни. Отметим, что термином "отключенная молодежь" в США называют людей от 16 до 24 лет, которые не учатся и не работают.

Gorillaz в новой песне упомянули Беларусь. скриншот с видео

К слову, ролик на песню стал частью музыкального проекта "Song Machine". Это анимационный сериал, который стартовал в интернете 30 января. Завершится проект 23 октября выходом альбома группы. Беларусь появилась в шестом эпизоде сериала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Екатерина Шмакова извинилась перед жителями Беларуси за шутки о протестах в их стране на шоу "Международная пилорама".

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