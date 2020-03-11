Брежневу атаковали в сети из-за поддержки жены Джигана

Украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, подверглась травле из-за поддержки жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой.

В частности, звезду атаковали пользователи под свежим постом Самойловой в Instagram.

Вера Брежнева Instagram @ververa

Так, Брежнева выразила поддержку Оксане, написав в комментарии под публикацией:

"Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас".

Впрочем подписчики не оценили комментарий артистки и вспомнили, как она увела Константина Меладзе из семьи.

"Это не из-за вас чужая семья не сохранилась?", "Сказала та, которая семью разбила и увела мужика", "Большинство женщин даже имени вашего слышать не хотят, так как вы действительно влезли в чужую семью", "Лучше бы здесь молчала", – возмущались пользователи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после того, как Джиган попал в психбольницу из-за наркозависимости, звезды принялись поддерживать его супругу Оксану Самойлову.

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