В платье с розой и с приплюснутой грудью: Брежнева вызвала недоумение странным нарядом

Украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно живет и работает в Москве, посетила ежегодную музыкальную премию "Золотой Граммофон" в экстравагантном наряде.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в длинном белом платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Наряд Брежневой украсила огромная роза.
Вера Брежнева
Фото: instagram/ververa
Вера Брежнева в откровенном наряде
Фото: instagram/ververa
Вера Брежнева на премии "Золотой Граммофон"
Фото: Telegram
"Спасибо вам за любовь! В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии "Золотой Граммофон" я получила 2 награды! Спасибо всем слушателям "Русского радио" за ваши голоса. Это мечта артиста — быть услышанным", — написала певица.
Вера Брежнева на премии "Золотой Граммофон"
Фото: instagram/ververa
Веру Брежневу раскритиковали за наряд
Фото: instagram/ververa
Вера Брежнева в белом платье
Фото: instagram/ververa
Образ Брежневой вызвал ажиотаж в сети. Многие воздыхатели были в восторге от платья, а певицу назвали "бомбой", "королевой", и "красавицей". Однако другие раскритиковали ее за безвкусицу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева взволновала сеть пикантным фото. На нем она позировала в черном платье с очень глубоким декольте.
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