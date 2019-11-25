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25 ноября • обновлено в 04:10
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В платье с розой и с приплюснутой грудью: Брежнева вызвала недоумение странным нарядом

1.2т
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Украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно живет и работает в Москве, посетила ежегодную музыкальную премию "Золотой Граммофон" в экстравагантном наряде.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в длинном белом платье с высоким разрезом и глубоким декольте. Наряд Брежневой украсила огромная роза.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева в откровенном наряде

Вера Брежнева в откровенном наряде

Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева на премии "Золотой Граммофон"

Вера Брежнева на премии "Золотой Граммофон"

Фото: Telegram

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"Спасибо вам за любовь! В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии "Золотой Граммофон" я получила 2 награды! Спасибо всем слушателям "Русского радио" за ваши голоса. Это мечта артиста — быть услышанным", — написала певица.

Вера Брежнева на премии "Золотой Граммофон"

Вера Брежнева на премии "Золотой Граммофон"

Фото: instagram/ververa

Веру Брежневу раскритиковали за наряд

Веру Брежневу раскритиковали за наряд

Фото: instagram/ververa

Вера Брежнева в белом платье

Вера Брежнева в белом платье

Фото: instagram/ververa

Образ Брежневой вызвал ажиотаж в сети. Многие воздыхатели были в восторге от платья, а певицу назвали "бомбой", "королевой", и "красавицей". Однако другие раскритиковали ее за безвкусицу.

В платье с розой и с приплюснутой грудью: Брежнева вызвала недоумение странным нарядом
В платье с розой и с приплюснутой грудью: Брежнева вызвала недоумение странным нарядом
В платье с розой и с приплюснутой грудью: Брежнева вызвала недоумение странным нарядом
В платье с розой и с приплюснутой грудью: Брежнева вызвала недоумение странным нарядом
В платье с розой и с приплюснутой грудью: Брежнева вызвала недоумение странным нарядом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева взволновала сеть пикантным фото. На нем она позировала в черном платье с очень глубоким декольте.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Вера Брежнева
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