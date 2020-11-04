Брежнева впервые показала своего покойного отца. Фото

Украинская певица Вера Брежнева, которая в настоящее время проживает в России, поделилась с поклонниками личным снимком, где впервые показала своего отца.

Архивное фото опубликовано на личной странице Брежневой от Instagram. Комментарии к посту певица выключила, поскольку, вероятно, не хотела видеть негатива от хейтеров под столь личным постом.

На черно-белом кадре Брежнева изображена на руках у отца Виктора. Тогда она была еще совсем маленькой.

Брежнева показала архивный снимок отца. Instagram Веры Брежневой

Как призналась певица, этим снимком она хотела почтить память родного человека – 3 ноября отцу звезды Виктору Галушке исполнилось бы 66 лет.

"Иногда очень хочется к папе на ручки... Но папы нет уже пять лет. Виктор и Вера Викторовна. Мы живы, пока нас помнят", – подписала снимок Брежнева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева презентовала песню, которую посвятила своим родным сестрам. Трек получил "говорящее" название Sestra.