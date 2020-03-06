Брежнева сняла белье в эфире шоу. Видео

Украинская певица Вера Брежнева, которая живет и работает в России, разделась в эфире популярного шоу. Так, она сняла белье для того, чтобы ей, в качестве, наказания поставили медицинские банки.

Певица поучаствовала в программе Comment Out (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Вера Брежнева

В качестве задания певица должна была написать Игорю Николаеву комментарий "Будешь так заискивать с властью, тебе зад*ицу будут зашивать, как Буйнову", но она отказалась и исполнила наказание.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вера Брежнева нарвалась на критику в сети из-за внешнего вида. На фото певица сфотографировала себя в зеркале, показав свой наряд – серый total-look. Однако модный образ Брежневой не понравился многим поклонникам.

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