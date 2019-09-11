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11 сентября • обновлено в 22:06
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Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

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Украинскую певицу Веру Брежневу, которая переехала жить в Россию, раскритиковали в сети из-за танца в откровенном наряде.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала видео, на котором под песню MONATIK – Love It Ритм позирует и пританцовывает (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Единственная

Женщина одета в телесный широкий пиджак, а также облегающий боди с глубоким декольте.

"Гуляй душа моя! Настроение – рижский бальзам", – написала в посте экс-"ВИА Гра".

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Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

"Панталоны в моде?" "Вера, ты же знаешь, что ты красивая, но зачем себя выставлять в панталонах, оголяться чересчур?" "Зачем я выкинула бабушкины комбинации с кружевами", "Вера классная. Наряд нет", "Платье забыла?" – пишут в комментариях.

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Брежнева пустилась в танцы и сверкнула пышной грудью: видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Вера Брежнева
Теги
шоу-бизнес видео Instagram Новости России
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