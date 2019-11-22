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22 ноября • обновлено в 10:55
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"Вас это так волнует?" Брежнева прокомментировала развод с Меладзе

4.7т
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Украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно живет и работает в Москве, не стала отрицать свой развод с продюсером Константином Меладзе.

Так, артистка удалила совместные фото с супругом в социальной сети Instagram, что и спровоцировало очередные слухи о расставании звездной пары. А также резко ответила на вопрос поклонников про то, что происходит между ними с Костей. Об этом сообщает "7 дней".

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Фото: versiya.info

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"Явно в разводе с Константином. Его нет на фото нигде", — писали на странице Брежневой. На что она ответила: "Вас это так волнует?"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужа Брежневой Константина Меладзе заподозрили в романе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег. Вера отреагировала на слухи.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Вера Брежнева Константин Меладзе
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