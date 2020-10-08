Брежнева посвятила новую песню близким людям: в сети разгорелись споры

Елена Кордунова Люди 17:13, 8.10.2020 Обновлено: 17:25, 8.10.2020

Украинская певица Вера Брежнева, которая в настоящее время проживает в России, презентовала новую песню, которую посвятила своим родным сестрам. Трек получил "говорящее" название Sestra.

Автором музыки и слов стал известный композитор и супруг Брежневой Константин Меладзе. Премьера музыкальной новинки состоялась в четверг, 8 октября, на YouTube и других цифровых площадках (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Песня Sestra – это мини-рассказ о болезненных расставаниях с любимым человеком. Но сожалениям и раскаяниям исполнительница предпочитает другое: танцы до утра в надежной компании – сестры или верной подруги.

Вера Брежнева посвятила новую песню сестрам.
Пресс-служба
Новый трек Брежневой Sestra спровоцировал споры в сети.
Пресс-служба

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на премьеру песни Веры Брежневой. Некоторые из них похвалили работу, в то время как другие раскритиковали трек – им не понравились ни слова, ни музыка.

"Нельзя так опускаться, даже ради любимой жены, плохо. Это дно творчества Константина. Что происходит с творцом?" – возмутились хейтеры.

"А мне понравилась, такая легкая и ненавязчивая песенка. Меладзе создал новую музыкальную конфету!" – не согласились другие.

Песню Брежневой раскритиковали в сети
YouTube (скриншот комментариев)
Новую песню Брежневой раскритиковали в сети
YouTube (скриншот комментариев)
Поклонники раскритиковали песню Брежневой
YouTube (скриншот комментариев)
Новый трек Брежневой нарвался на критику в сети
YouTube (скриншот комментариев)
Некоторым пользователям понравился трек Брежневой
YouTube (скриншот комментариев)
Брежнева презентовала песню о сестрах
YouTube (скриншот комментариев)
Вера Брежнева презентовала песню о близких людях
YouTube (скриншот комментариев)
Вера Брежнева посвятила песню сестрам
YouTube (скриншот комментариев)

Отметим, у Веры Брежневой – три родных сестры: старшая Галина и младшие – близнецы Анастасия и Виктория. Певица не раз рассказывала, что рада, что родилась в многодетной семье, ведь теперь у нее есть три родственные души, с которыми можно разделить печаль и радость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева снялась в мюзикле украинского артиста MONATIK под названием "Ритм". Также в нем появились "Время и Стекло", Mишель Андраде, The Hardkiss, Владимир Дантес и другие.

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