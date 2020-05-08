Брежнева показала видео своих домашних развлечений с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева показала, чем занимается с мужем Константином Меладзе на карантине.

Так, артистка поделилась на своей странице в Instagram забавным видео, на котором они с возлюбленным спели песню о коронавирусе. Отметим, что знаменитости записывали ролик с фильтром, изменяющим лица (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: versiya.info

"Коронавирус, корона, уходи с нашего района", – подпевали они шуточной песне.

Вера Брежнева и Константин Меладзе Скриншот с видео

"Ой, не могу. Даже от смеха хрюкаю", "Веселая семейка", "Сногсшибательная Вера", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужа Брежневой Константина Меладзе заподозрили в романе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег. Вера отреагировала на слухи. Позже начали говорить, будто артистка собралась разводиться с мужем, на что она также с иронией отреагировала.

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