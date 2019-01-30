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Брежнева показала, с кем развлекается на Мальдивах: яркие фото

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Украинская певица и актриса Вера Брежнева поделилась с поклонниками снимками с отдыха на Мальдивах.

Поп-дива рассказала, что развлекается на пляже со своей подругой, моделью Еленой Перминовой, с которой они кокетливо позировали на камеру.

"Даже в шикарном месте веселее вместе с Леной Перминовой. Ps: могу себе позволить красивую подругу. Как думаете?" – спросила артистка.

Брежнева показала, с кем развлекается на Мальдивах: яркие фото

Звезды облачились в купальники одинакового кроя и позировали на фоне пирса и пальм, выбирая одинаковые позы. Из-за этого длинноногие красавицы выглядели, как сестры, что не ускользнуло от зоркого взгляда поклонников.

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"Две лани. Красивые", "Как близняшки", "Богини", "Красотки, нет слов", "Как сестрички", "Двое с ларца, одинаковы с лица! Сногсшибательные красотки", – написали пользователи.

Брежнева показала, с кем развлекается на Мальдивах: яркие фото
Брежнева показала, с кем развлекается на Мальдивах: яркие фото
Брежнева показала, с кем развлекается на Мальдивах: яркие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брежнева поделилась с поклонниками откровенным снимком из ванной, чем вызвала споры в сети.

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Персоны
Вера БрежневаЛена Перминова
Место
Мальдивы
Тег
шоу-бизнес
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