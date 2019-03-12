Брежнева поделилась интимными подробностями о жизни с Меладзе

Известная певица и актриса Вера Брежнева не любит выносить семейную жизнь с продюсером Константином Меладзе на публику.

Такое признание она сделала в программе "Слава+", пояснив, что их отношения базируются на партнерстве, творчестве и любви (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я не люблю свои чувства выносить на всеобщее обозрение. Я могу говорить о чувствах к миру, к земле с людьми, к этим людям, когда я на концертах. Но о чувствах к своему мужу я не считаю нужным кому-то говорить", – рассказала Брежнева.

Вера Брежнева скриншот

Она призналась, что Меладзе ее мотивирует, а в семье они поддерживают тонус и прислушиваются друг к другу.

Меладзе и Брежнева Сегодня

"У нас есть свое мнение у каждого. Но мы часто советуемся друг с другом по поводу рабочих отношений и внутренних сомнений. Есть большой плюс, что Костя – бизнесмен и продюсер, это его структурирует. Его бизнес подход, который он умело сочетает с творчеством, он его структурирует. Мне не приходится во многих вещах лезть и трогать. Что касается женской поддержки мужчины, который идет вперед и ему нужен тыл, то это я", – подытожила Брежнева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Брежнева также рассказала, что является скромным человеком, что по сегодняшним меркам она воспринимает пороком, ведь в мире царит самопиар. Она также призналась в своих комплексах, которые с возрастом удалось практически перебороть.

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