Брэду Питту - 57: как выглядели женщины главного красавчика Голливуда

18 декабря 2019 года Голливудскому актеру Брэду Питту исполняется 57 лет. За свою карьеру он снялся в десятках фильмов и получил множество премий.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть всех женщин, с которыми когда-либо встречался артист.

Робин Гивенс

Певица и модель встречалась с Брэдом Питтом, когда тому было 23 года. Пара встречалась около года, впоследствии Гивенс стала женой Майка Тайсона.

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Шэлейн МакКолл

Первым "служебным" романом Питта стали отношения с Шэлейн МакКолл, с которой актер познакомился в 1987 году на съемочной площадке сериала "Даллас". Правда отношения закончились спустя несколько месяцев.

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Синитта Мэлоун

Роман актера с Синиттой Мэлоун длился тоже недолго. Кроме того, пара старалась не афишировать свои отношения. По слухам, именно ради Питта певица бросила Саймона Коуэлла.

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Джилл Шолен

Пара познакомилась на съемках фильма "Пропуск занятий" и провстречалась почти год, после чего Шолен бросила бойфренда ради другого мужчины. Впоследствии актер признавался, что расставание с Джилл стало одним из самых мучительных в его жизни.

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Кристина Эпплгейт

Непродолжительный роман закончился сразу после первого совместного выхода пары в свет — Кристина бросила Питта прямо на церемонии MTV Video Music Awards 1989 года.

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Джульетт Льюис

И снова роман был непродолжительным. Расставание с голливудским сердцеедом в 1993 году сильно ударило по девушке — она впала в депрессию и начала употреблять наркотики.

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Гвинет Пэлтроу

Почти три года Брэд и Гвинет по праву считались одной из самых красивых пар Голливуда. Актер даже сделал обаятельной блондинке предложение, но через семь месяцев после помолвки они расстались.

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Клэр Форлани

Роман актеров зародился на съемках фильма "Знакомьтесь, Джо Блэк" и продлился всего пару месяцев.

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Дженнифер Энистон

Со своей первой женой Дженнифер Энистон Брэд Питт познакомился в 1998 году, а в 2000 году пара поженилась. В 2005 году актер познакомился с Анджелиной Джоли и ушел от супруги.

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Анджелина Джоли

Пара была вместе 12 лет. Они поженились в 2012 году и эта новость стала одной из самых громких в Голливуде. В 2016 году актеры снова появились на первых полосах СМИ заявив о разводе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года спустя три года после первых новостей о разрыве, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли стали официально разведены.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе.

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