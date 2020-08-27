Брэд Питт закрутил роман с 27-летней "копией" Джоли: как выглядит девушка

56-летний голливудский актер Брэд Питт закрутил роман з 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, которую уже успели прозвать в сети "копией" Анджелины Джоли.

Так, на днях пару заметили в аэропорту французского города Ле-Кастейе, куда они прилетели на частном самолете. Снимки влюбленных, лица которых были скрыты защитными масками, опубликовало издание Daily Mail.

По словам очевидца, Брэд Питт и его спутница вели себя словно влюбленные подростки.

"Они целовались, и Брэд был очень внимателен к своей спутнице. Они были в людном месте, но никого не смущали. Она настоящая красавица и явно намного моложе его", – сообщил источник изданию.

Брэд Питт закрутил роман с моделью Николь Потуральски (фото – Daily Mail)

Брэд Питт закрутил роман с моделью Николь Потуральски (фото – Daily Mail)

Судя по всему актер решил отдохнуть в компании новой девушки на юге Франции, где у него есть поместье Шато Мираваль. К слову, в 2014 году Брэд Питт и его бывшая возлюбленная Анджелина Джоли сыграли там свадьбу.

Новую девушку Брэда Питта прозвали "копией" Анджелины Джоли (коллаж)

Брэд Питт решил отдохнуть в компании новой девушки в поместье Шато Мираваль (Франция)

Николь Потуральски живет в Лос-Анджелесе, где уже около 10 лет работает моделью. Она владеет пятью языками и воспитывает маленького сына. Также известно, что новая избранница Питта основала благотворительную организацию, занимающуюся помощью акулам.

Модель Николь Потуральски (Instagram Николь Потуральски)

Николь Потуральски (Instagram Николь Потуральски)

Николь Потуральски с сыном (Instagram Николь Потуральски)

Николь Потуральски в пикантной фотосессии (Instagram Николь Потуральски)

Николь Потуральски сексуально позирует на камеру (Instagram Николь Потуральски)

Николь Потуральски (Instagram Николь Потуральски)

Николь Потуральски сексуально позирует на камеру (Instagram Николь Потуральски)

Николь Потуральски (Instagram Николь Потуральски)

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись в апреле 2019 года.

В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.