Брэд Питт закрутил роман с 27-летней "копией" Джоли: как выглядит девушка
56-летний голливудский актер Брэд Питт закрутил роман з 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски, которую уже успели прозвать в сети "копией" Анджелины Джоли.
Так, на днях пару заметили в аэропорту французского города Ле-Кастейе, куда они прилетели на частном самолете. Снимки влюбленных, лица которых были скрыты защитными масками, опубликовало издание Daily Mail.
По словам очевидца, Брэд Питт и его спутница вели себя словно влюбленные подростки.
"Они целовались, и Брэд был очень внимателен к своей спутнице. Они были в людном месте, но никого не смущали. Она настоящая красавица и явно намного моложе его", – сообщил источник изданию.
Судя по всему актер решил отдохнуть в компании новой девушки на юге Франции, где у него есть поместье Шато Мираваль. К слову, в 2014 году Брэд Питт и его бывшая возлюбленная Анджелина Джоли сыграли там свадьбу.
Николь Потуральски живет в Лос-Анджелесе, где уже около 10 лет работает моделью. Она владеет пятью языками и воспитывает маленького сына. Также известно, что новая избранница Питта основала благотворительную организацию, занимающуюся помощью акулам.
Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись в апреле 2019 года.
В июне таблоиды распространили информацию, что актер провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой Дженнифер Энистон. Из-за этого появились слухи, что они снова вместе. Впоследствии Джоли призналась, что решила расстаться с Питтом ради благополучия своих детей.